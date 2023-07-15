Tokyo'da "15 Temmuz" etkinliği düzenlendi!

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Tokyo Camisi yerleşkesindeki Ertuğrul Salonu'ndaki programa, Türk kamu ve sivil toplum temsilcileri ile davetliler katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Tokyo Camisi İmam Hatibi Kurra Hafız Muhammet Rıfat Çınar, Kur'an-ı Kerim okudu.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, konuşmasında 15 Temmuz'u, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı "destansı mücadelenin unutulmaz tarihi" olarak niteledi.

Güngen, her yılki anma etkinliklerinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'te düzenlenmesinin, daha büyük bir öneme sahip olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin gelecek yüzyıla daha güçlü şekilde girdiğini söyleyen Güngen, darbe girişimine yönelik "tehdidin bertaraf edilmesinde en büyük pay aziz milletimizin." dedi.

Güngen, FETÖ iltisaklı okul, dernek ve şirketlerinin Japonya'da da bulunduğunu belirterek ülke makamlarını, FETÖ'nün gerçek yüzüne ilişkin bilgilendirmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Örgüt faaliyetlerinin "Japonya dahil her ülke için tehdit" olduğunu belirten Güngen, FETÖ'ye karşı mücadelenin "eşgüdüm ve kararlılıkla yürütülmesinin" önemini vurguladı.

Fotoğraf sergisinin açıldığı etkinlikte davetliler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" temalı belgeseli izledi.