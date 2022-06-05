Terör örgütü PKK yandaşları İtalya sokaklarında gösteri düzenledi

Palermo Belediye Başkanı Leoluca Orlando da "Türkiye'ye karşı yanınızdayız" diyerek teröre desteğini açıkça ifade etti.

Avrupa, terör örgütlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyinde, bölgenin refahı ve huzuru için büyük bir operasyona hazırlanırken, terör örgütü PKK yandaşları da boş durmuyor. Örgüt sempatizanları Avrupa'da bir bir sokağa dökülmeye devam ediyor.

ŞİMDİ ROMA'DA SOKAĞA DÖKÜLDÜLER

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin başkenti Londra'da polis korteji eşliğinde yürüyüş yapan örgüt sempatizanları bu kez de İtalya'nın başkenti Roma'da söz de örgüt lehine yürüyüşte bulundu.

BELEDİYE BAŞKANINDAN SKANDAL İFADELER

Yürüyüşe katılan İtalya'nın en büyük şehirlerinden birisi olan Palermo'nun Belediye Başkanı Leoluca Orlando adeta örgüt savunuculuğuna soyundu. Leoluca Orlando yaptığı açıklamada, "Türk işgaline karşı ve barış hakkını savunmak için bu gösteriye katılıyorum. Türkiye’ye karşı Rojava'nın yanındayız" ifadelerini kullandı.

Oggi pomeriggio a Roma si terrà la manifestazione nazionale contro l'invasione turca del #Kurdistan. Aderisco a questa iniziativa in difesa del diritto alla pace. #Palermo, città dei diritti, esprime la propria vicinanza al popolo curdo. Lavoriamo per un futuro di pace. pic.twitter.com/3XdGEWNaXj — Leoluca Orlando (@LeolucaOrlando1) June 4, 2022

Avrupa'nın göbeğinde yapılan bu terör gösterisine İtalya'nın ev sahipliği yapması adeta Türkiye'ye karşı terör örgütlerinin nasıl desteklendiğini ortaya koyuyor.