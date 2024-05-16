TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Partilerin anayasası olmaz, milletin anayasası olur"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında Meclis'te grubu bulunan partilere gerçekleştirdiği ziyaretleri AK Parti Grubu ile tamamladı.

Yarım saat süren ziyaretin ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmenin içeriğine ilişkin basın açıklaması yaptı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Sivil, demokratik ve çoğulcu bir anayasayı mutlak Meclis'imizin bu dönemde aziz milletimize hediye etmesini arzu ettiğimizi ifade etmek isterim. Bu konuda her türlü desteği vereceğimizi kendisine ifade ettik. 82 Anayasası'ndan mutlaka kurtulmamız lazım. Sivil demokratik bir anayasayı mutlaka aziz milletimize hediye etmemiz lazım. Samimi olmak niyet okumaktan vazgeçmek bu sürecin samimiyetle yürütülmesini temin etmek en önemli konulardan birisidir."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"TBMM'de grubu bulunan 6 siyasi partimizle gerçekleştirdiğimiz fikir alışverişlerinin son adımını bugün burada tamamlamış olduk. TBMM'de yer alan diğer siyasi partilerin görüşlerini de alacağız. Bu konuda fikri olan herkesin sürece katkı sunmasını temin edeceğiz. Önümüzdeki yasama dönemi başladığında yani ekim ayından itibaren de bu meselenin içeriğine ilişkin görüşmeler başlayabilir.

Tartışmaların demokrasiye katkıları olacak. TBMM anayasa yapma, anayasa değişikliği çalışmaları yapma yetkisine ve gücüne sahiptir. Bu sürecin zaman alacağını biliyorum. Partilerin anayasası olmaz, anayasa teklifleri olur."