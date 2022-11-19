Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 34 milyon 883 bin 458 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 43 milyon 386 bin 603 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 597 lira 78 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 780 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 19 bin 185 lira 71 kuruş, satış fiyatı ise 19 bin 9 lira 85 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 137 milyon 402 bin 776 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 130 milyon 217 bin 680 metreküp olarak kayıtlara geçti.