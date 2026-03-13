Zirve yarışında Fenerbahçe’ye ağır darbe: Fatih Karagümrük 2 - Fenerbahçe 0

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Fenerbahçe’yi 2-0 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi:
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Fatih Karagümrük-Fenerbahçe müsabakasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri15. dakikada Bartuğ Elmaz, ise 45. Dakikada ise Serginho kaydetti.

Süper Lig'in gelecek haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi konuk edecek. Fatih Karagümrük, Kayserispor deplasmanına gidecek.

Fenerbahçe, Süper Lig’ de ilk mağlubiyetini yaşadı

Fenerbahçe, bu mağlubiyetin ardından Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Bu skorun ardından Fenerbahçe, 57 puanda kaldı ve maç fazlasıyla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü. Fatih Karagümrük ise puanını 17'ye yükseltti.

Fenerbahçe, 17 hafta sonra gol atamadı

Bu sezon ilk yenilgisini alan sarı-lacivertliler, üst üste 17 maçta fileleri havalandırmasının ardından bu karşılaşmada hücumda etkisiz kaldı. Fenerbahçe, ligin ilk yarısında Göztepe ve Samsunspor deplasmanlarında gol bulamazken, aynı durumu bu sezon üçüncü kez yaşadı.

Fenerbahçe, 67 yıl sonra Karagümrük'e mağlup oldu

Karagümrük, aldığı bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe'yi 12 Kasım 1959'dan sonra ilk kez mağlup etti. Kırmızı-siyahlılar, rekabette oynanan 18. maçta 2. galibiyetini elde etti.

