GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle 81 ilde düzenlenen “Yeşilay Satranç Turnuvası” yoğun katılımla tamamlandı.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
“Yeşilay Satranç Turnuvası” 81 ilde 10 bine yakın sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi

Yeşilay Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen turnuvaya Türkiye genelinde 7 bin 692 erkek ve 2 bin 285 kadın olmak üzere toplam 9 bin 977 sporcu katıldı.

Turnuvaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeşilay Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hasan Siret Albayrak, her yaştan bireyi sporla buluşturmaya ve bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmaya devam ettiklerini belirtti.

Albayrak, “Satranç; strateji, sabır ve disiplin gerektiren önemli bir spor dalıdır. Gençlerin zihinsel gelişimine katkı sunarken, spor aracılığıyla sağlıklı yaşam bilincini güçlendirmeyi hedefliyoruz. 81 ilde gerçekleşen bu yoğun katılım, sporun gençler üzerindeki olumlu etkisini bir kez daha göstermiştir.” ifadelerini kullandı.

Turnuva süresince Yeşilay’ın 81 ildeki şubeleri tarafından etkinlik alanlarında stantlar kurularak katılımcılara bağımlılıklardan korunma konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Etkinliklerde ayrıca sporculara ve ziyaretçilere çeşitli hediyeler dağıtılarak, Yeşilay’ın yürüttüğü çalışmalar hakkında farkındalık oluşturuldu.

#Gündem / 29 Mart 2026
#Gündem / 29 Mart 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Gündem
Gündem
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.