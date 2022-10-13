Sneijder ile görüşmeler başladı! İşte kulübü

2013 yılında 7.5 milyon euro karşılığında Inter'den Galatasaray'a transfer olan eski yıldız, sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda sahaya çıktığı 175 maçta 45 kez gol sevinci yaşarken, 44 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Burak Yılmaz'ın daveti üzerine maçı tribünden izledi

Sezon başında kadrosuna Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'u katan Fortuna Sittard'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Hollanda futbolunun efsane ismi Wesley Sneijder, Galatasaray 'dan takım arkadaşı Burak Yılmaz'ın daveti üzerine maçı tribünde takip etti. Eski yıldız, burada Fortuna Sittard'ın yeni sahipleriyle de bir görüşme gerçekleştirdi.

Aytekin: Rolüyle ilgili henüz karar vermedik

Kulübün yeni sahiplerinden Atilla Aytekin, projelerini anlatırken, Sneijder ile ilgili konuştu. Aytekin: "Wesley, planlarımız konusunda hevesli. Ciddi bir şeklide üzerinde çalıştığımız bir proje. Çok iyi bir görüşmeydi, kesinlikle görüşmeye devam edeceğiz. Wesley'nin rolüyle ilgili henüz kesin bir karar vermedik. Şu anda bir çok görüşme yapıyoruz. Ekibimiz, scouting, antrenman ve kadın futbolu hakkında özel bilgiye sahip insanları içermelidir." şeklinde konuştu.