Şimşek: “Hedefimizi iddialı bulanlar olabilir”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV’de canlı yayına katılarak, Orta Vadeli Program'a ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulunuyor. OVP’de birinci önceliğin enflasyonu yeniden tek haneye indirmek olduğunu söyleyen Bakan Şimşek, “Bu zor bir süreç ama mümkün. Geçmişte başardık, yine başaracağız” dedi.

Şimşek’in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

“Dünya geneline baktığımızda büyümenin düşük seyrettiği bir dönemdeyiz. Pandemi sonrası enflasyon yükselişe geçti. Merkez Bankaları gecikmeli de olsa buna tepki gösterdiler. Şu anda küresel finansal koşulları dünya genelinde sıkışık. Küresel ticarette daralma var, korumacılık var. Küresel arka plan bizim gibi ülkelere fon akışı anlamında çok destekleyici değil. Ancak hikayesi olan gelişmekte olan ülkeler için önümüzdeki dönemde olumlu yansımalar olacak Türkiye bu ülkelerden biri.

Hedefimiz tek haneye düşürmek

Enflasyonu tekrar makul ve tek haneli seviyelere getirecek bir program. Geçiş döneminden sonra çok daha güçlü şekilde bunun sonuçlarını göreceğiz. Birincil önceliğimiz fiyat istikrarıdır. 3 yılın sonunda hedefimiz enflasyonu tek haneye düşürebilmek. Geçmişte başardık yine başaracağız. Enflasyonda düşüş mali disiplinle birlikte gerçekleşecek.

Şunu net bir şekilde söyleyeyim; Türkiye rekabet gücünü artıracaksa verimlilik artışı için reform yapmamız lazım. Üretken alanlara yatırım yaparken, kaynakları daha verimli nasıl kullanabiliriz. Bunun için güçlü reformlar yapacağız. Hangi reformu hangi çeyrekler itibarıyla yapacağımızı ortaya koyduk. Yapısal reformları çok önemsiyorum. Çünkü gerçek anlamda kazanımlarımızı kalıcı haline getirecek şey yapısal reformdur.

Eleştiriler bizim için kıymetli, yol gösterici. Özellikle yapıcı eleştirileri çok kıymetli buluyorum. Enflasyon tahminlerinde ortaya çıkan değişiklik bizim resmi anlamımızla ortaya çıkan değişimlerdir. (OVP) mümkün olduğunca gerçekçi rakamları ortaya koyduk.

Biz kuru serbest bıraktık

Uzun süre kur tutuldu. Biz kuru serbest bıraktık. Hem rasyonel politikalardan bahsedeceksiniz hem de kuru tutacaksınız. Bu olmaz. Kur bırakılınca enflasyon geçişi yüksek seyretti. Çok ciddi ücret artışları oldu. Bunun da enflasyona etkisi oldu. c. Altın talebi zayıflayacak çünkü ihtiyaç kalmayacak. Zayıf kur yüksek enflasyon dönemi geride kalacak. Verginin tabana yayılması için vergi reformları yapacağız.

Kredilere düzenleme

1 Eylül itibariyle, yıllık kredi kartı üzerinden kredi hacmi yüzde 140 civarında artmıştı. Enflasyonun iki katından fazla. Bu kadar yüksek seyreden bir kredi hacmiyle siz enflasyonu ve cari açığı kontrol altına alamazsınız.

Miktarsal sıkılaştırma denilen bir konsept var. Orada ilk adımı attık. KKM’de karşılık yoktu, karşılık getirdik. Daha önemli konular var.

Taşıt kredilerinde biz, çok net bir şekilde sınırlayıcı bir perspektife sahibiz. Birinci konutu kredilendirme konusunda değişikliğe gitmeyeceğiz ancak ikinci, üçüncü konut veya tatil yerlerindeki yerlere ilişkin vatandaşın imkanı varsa alır ama krediyle desteklemeyeceğiz.