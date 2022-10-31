Şenol Güneş'ten Onur Kıvrak'a olay cevap!

Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile yolların ayrılmasından sonra Trabzonspor'un unutulmaz file bekçisi Onur Recep Kıvrak, sosyal medya hesabından Şenol Güneş'e ithafen 'Bir kalbe iki sevda sığmaz' yazılı bir paylaşımda bulunmuştu. Şenol Güneş'e göndermede bulunan Onur Kıvrak'a Şenol Güneş'ten yanıt gecikmedi. Tecrübeli teknik direktör maçtan sonra Onur Kıvrak'a olay bir göndermede bulundu.

Onur Kıvrak'ın paylaşımı gündem oldu

Trabzonspor'un eski kalecisi ve kaptanı Onur Kıvrak, Şenol Güneş'in Beşiktaş ile yeniden anlaşması sonrası flaş bir paylaşımda bulunmuştu. Onur, kendisinin Trabzonspor formalı çizimini paylaşarak "Bir kalbe iki sevda sığmaz" notunu düştü.

Onur'un bu paylaşımı bordo-mavili taraftarlar tarafından kısa sürede sosyal medya gündemine taşındı. Onur Kıvrak'ın bu paylaşımla Şenol Güneş'e göndermede bulunduğu öne sürülmüştü.

Güneş'ten cevap geldi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniyespor'u 5-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Güneş eski öğrencisi Onur Kıvrak'ın paylaşımına yanıt verdi.

Şenol Güneş isim vermeden kendisine "Bir kalbe iki sevda sığmaz" eleştirisi yapan Onur Kıvrak'a cahil dedi. Güneş "Ben Trabzonspor'u da seviyorum. Beşiktaş'ı da seviyorum. Bir gönülde iki sevda olmaz diyorlar. Profesyonellikle cehalet unsurunun ayrı olduğunu bilmeyenler, bunu böyle değerlendirir." ifadelerini kullandı.