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Selçuk Bayraktar'dan Tele1 TV'ye tokat gibi cevap

Selçuk Bayraktar, Tele1 TV'de yer alan Türk Bayraktar TB2 İHA‘larının motorlarının askeri kullanım sertifikasına sahip olmadığına ilişkin haberi sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Tele1 TV’de yer alan Türk Bayraktar TB2 İHA‘larının motorlarının askeri kullanım sertifikasına sahip olmadığına ilişkin habere cevap verdi. Bayraktar, haberi alıntılayarak;

“Damadın İHA’ları değil, Milletin S/İHA’ları... Siz isteseniz de uçacak, istemeseniz de!” yazdı.

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