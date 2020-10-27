Selçuk Bayraktar'dan Tele1 TV'ye tokat gibi cevap
Selçuk Bayraktar, Tele1 TV'de yer alan Türk Bayraktar TB2 İHA‘larının motorlarının askeri kullanım sertifikasına sahip olmadığına ilişkin haberi sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Tele1 TV’de yer alan Türk Bayraktar TB2 İHA‘larının motorlarının askeri kullanım sertifikasına sahip olmadığına ilişkin habere cevap verdi. Bayraktar, haberi alıntılayarak;
“Damadın İHA’ları değil, Milletin S/İHA’ları... Siz isteseniz de uçacak, istemeseniz de!” yazdı.
Damadın İHA’ları değil, Milletin S/İHA’ları...— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) October 27, 2020
Siz isteseniz de uçacak, istemeseniz de!#MilliTeknolojiHamlesi ✈🚀🌍🇹🇷 https://t.co/dubStT6MdU
Yorumlar