Peşmerge komutanı: PKK karşımıza çıkamaz

Erbil merkezli Rudaw televizyonuna konuşan Ali, terör örgütü PKK'nın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) karşısında büyük bir yenilgiye uğradığını belirtti.

PKK’nın son dönemde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) artan terör eylemlerini değerlendiren Ali, "PKK'nın tacizlerine ve ihlallerine karşı bir sınırlama getirilmesi gerekiyor. Söz konusu bölgelerin kontrolünü sağlamak için gereken kudretimiz var." ifadelerini kullandı.

Ali, Erbil ve Bağdat yönetimlerinin Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 9 Ekim'de imzaladıkları Sincar anlaşmasına değinerek, PKK'nın bölgeden çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Peşmerge Tugay Komutanı, PKK'nın Türk ordusu karşısında büyük bir yenilgiye uğradığına dikkati çekerek, "Açık söylüyorum PKK, Peşmerge ile savaşacak güçte değil." dedi.