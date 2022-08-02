Pelosi Tayvan'a indi! Çin'in savaş uçakları havalandı!

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Asya ziyareti kapsamında, Çin ile itilafı bulunan Tayvan'a gidip gitmeyeceği dünya kamuoyunun gündemi haline gelmişti.

ABD Başkanı Biden'ın bu ziyarete sıcak bakmadığı konuşulsa da Pelosi ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Tayvan’ın başkenti Taipei’de bulunan Songshan Havaalanı'na indi.

Pelosi'yi taşıyan uçak Tayvan'a yaklaşırken, ABD'nin Japonya'nın Okinawa Adası'ndaki hava üssünden savaş uçaklarının havalandığı bildirildi.

25 yıl sonra ilk üst düzey ziyaret

Nancy Pelosi son 25 yıl içinde burayı ziyaret eden en üst düzey Amerikalı yetkili oldu. Tayvan’ı en son dönemin Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich 1997 yılında ziyaret etmişti.

Çin'in savaş uçakları Tayvan Boğazı'na indi!

Pelosi'nin Tayvan'a ziyaretinin ağır sonuçları olacağı konusunda uyarılarda bulunan Çin hükümeti, Pelosi'nin ziyaret kararı ile birlikte savaş uçaklarını Tayvan Boğazı'na gönderdi. Ziyaretin yeni bir savaşın fitilini ateşlemesinden endişe ediliyor.