Nuri Şahin, Dortmund ile anlaştı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un teknik direktörü Nuri Şahin görevi bırakıyor. Kırmızı-beyazlılardan ayrılma kararı alan Şahin, teknik direktörlükte en büyük hedefi için Almanya'ya gidiyor.

Altyapısından yetiştiği ve 274 maç formasını giydiği Borussia Dortmund ile anlaşan Nuri Şahin, önce teknik direktör Edin Terzic'in yardımcısı olarak görev yapacak ve pro lisans eğitimini tamamladıktan sonra teknik dirketörlük koltuğunu devralacak.

Terzic ile şimdilik yola devam etme kararı alan yönetim, Nuri Şahin ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Antalyaspor'dan alacağı olan parayı bırakan Nuri Şahin, 5 Ekim 2021'de imza attığı Akdeniz ekibiyle 92 maça çıktı ve 38 galibiyet aldı.