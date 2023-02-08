Muhabbet kuşuyla kurtarılan Berat'ın annesi de enkazdan sağ çıkarıldı

Berat Sarı'nın hastaneye kaldırılmak üzere sağlık ekiplerine tesliminin ardından ekiplerin Esençam Apartmanı enkazındaki çalışma devam etti.

Berat Sarı'nın çıkarılmasından sonra ekipler Ayşe Sarı'ya da ulaştı. Azerbaycan ve Dubai'den gelen ekiplerin de destek verdiği çalışmalarda anne Ayşe Sarı depremden 56 saat sonra kurtarıldı.

Ayşe Sarı, hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.