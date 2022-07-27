MSB ve Dışişleri'nden sert açıklama: Kazdıkları hendeklere gömeceğiz!

Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na yönelik saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Can kaybı yaşanmayan bu saldırıyı en sert şekilde kınıyor ve sorumluların biran önce adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz," ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Musul Başkonsolosluğumuza 27 Temmuz sabah saatlerinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Can kaybı yaşanmayan bu saldırıyı en sert şekilde kınıyor ve sorumluların biran önce adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz. Irak makamlarını diplomatik ve konsüler temsilcilikleri koruma sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz.

Zamanlamaya dikkat çekildi

Ülkemizin haksız şekilde itham edilerek hedef gösterildiği bir dönemde, Irak makamlarının çağrısı üzerine düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında bu saldırının gerçekleşmiş olması da vahim ve düşündürücüdür.

Bu vesileyle Irak makamlarına, terörle mücadeleye odaklanmaları ve toprakları üzerinden komşu ülkelere ve diplomatik temsilciliklere tehdit oluşturan terör mevcudiyetlerine son vermeleri çağrımızı bir kez daha yineliyoruz.

Musul Başkonsolosluğumuza yönelik yapılan alçakça saldırıyla ilgili Irak makamlarının derhâl sorumlulardan hesap sormasını bekliyoruz!

Irak makamları diplomatik temsilciliklerin güvenliği için her türlü tedbiri almayı da ihmal etmemelidir.

Musul Başkonsolosluğumuza yönelik saldırı ile kimin sivillere ve sivil hedeflere saldırdığı bir kez daha görülmüştür.

Kazdıkları hendeklere gömeceğiz

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır.

Iraklı kardeşlerimiz ile terörle mücadele ve sınır güvenliği için iş birliğine hazırız.

Teröristlerin tuzaklarını başlarına yıkacak, bölgeyi kana boğma hayalleriyle birlikte onları kazdıkları hendeklere gömeceğiz!