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MSB düzensiz göçmenlerin Ege Denizi'nde Yunanistan tarafından geri itilişinin görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA'nın Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlere ait 2 can salının Yunanistan sahil güvenlik botunca Türkiye kara sularına geri itilmesi ve kara suyu ihlali yapılmasını görüntülediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dilek Boğazı doğusunda Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu LS-930 tarafından 2 can salında bulunan düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği, aynı zamanda kara suyu ihlali yapıldığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA ile tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye sahillerine 1,5 kilometre mesafede gerçekleşen geri itme ve kara suyu ihlali durumunun ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildiği ve düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarıldığı vurgulandı.

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