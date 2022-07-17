Milli Savunma Bakanlığından FETÖ ile mücadele açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, bünyelerinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya kadar mücadelelerinin devam edeceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, medyada yer bulma ve gündeme gelme, Milli Savunma Bakanlığının FETÖ ile mücadelesinde kamuoyuna yanlış bilgiler verip manipülasyon yapma çabasında olan şahısların Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef almaya devam ettiği belirtildi.

15 Temmuz sonrası yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen harekatlarda ve sayısı ve çapı giderek artan büyük tatbikatlarda elde edilen başarıların Milli Savunma Bakanlığının FETÖ'den temizlendikçe daha da güçlendiğinin en açık göstergesi olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu başarıya kim gölge düşürmek isterse istesin başaramayacak, asil milletimizin bağrından çıkan Kahraman Mehmetçiğin moral ve motivasyonunu bozamayacaktır. Yalan yanlış bilgilerle sorumsuzca yapılan söylem ve eylemlerin kimlerin işine yaradığı, kimlerin neleri perdelemek istediği ya da kimler tarafından yaratıldığı/yaratılmak istendiği de dikkate alınması, iyi değerlendirilmesi ve göz ardı edilmemesi gereken bir durum ve gerçekliktir. Bakanlığımız bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade edilmeyecektir.

- "Başta FETÖ olmak üzere terör örgütleri mücadelemiz devam etmekte"

Açıklamada, FETÖ ile mücadelenin hukuk çerçevesinde tüm birimlerde aynı anlayış, disiplin ve kriterlerle yürütüldüğü, istihbarat kurumlarından, birimlerden ve diğer kaynaklardan elde edilen istihbarat ve bilgilere mutlaka gerekli işlemin yapıldığı vurgulanarak, şu bilgiler paylaşıldı:

"Nitekim bugüne kadar 24 bin 395 personel ihraç edilmiş, 2 bin 567 personelin rütbeleri geri alınmıştır. Son bir yılda ise 1980 personel ihraç edilmiş, 561 personelin de rütbesi geri alınmıştır. Yani başta FETÖ olmak üzere terör örgütleri ile artan şiddet ve tempoda mücadelemiz devam etmektedir, edecektir. Bu vesileyle 15 Temmuz'da ordu-millet gerçeğini bir kez daha sergileyerek canlarını feda eden tüm şehitlerimizi; ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine, sevgisi, güveni ve duasından güç aldığımız asil milletimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz."