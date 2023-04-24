Meteoroloji uyardı: Soğuk ve yağışlı hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, soğuk ve yağışlı havanın bu hafta genelinde tüm yurtta etkili olacağını duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz(Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Balıkesir' in güneyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Ordu, Giresun çevreleri ile Tokat'ın doğusu ve Sivas'ın kuzeyinde, yarın Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ve Batman’ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.