Kurtulmuş’tan, 23 Nisan kutlamalarında yoğun gündem

Kutlamalar kapsamında ilk olarak Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı.

Kurtulmuş daha sonra devlet erkanıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kurtulmuş beraberindeki heyetle geçtiği Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Birinci Meclis’te anma töreni

Başkentte, TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis'te anma töreni düzenlendi.

Birinci Mecliste görev yapan milletvekillerinin saygı ve minnetle anıldığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Birinci Meclis üyesi Sinop Mebusu Şerif Bey'in konuşmasının seslendirilmesiyle başladı.

TBMM Başkanlık Divanı üyeleri kürsü önündeki yerlerini alırken, sıralara da milletvekilleri ve kabine üyeleri oturdu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, “O gün nasıl farklı fikirler altındaki milletvekilleri burada en üst mücadeleyi, fikri tartışmaları yapabildilerse bugün de biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde farklı siyasi partilerle sadece ve sadece ülkemizin geleceğine ilişkin görüşlerimizi tartışacağız ve ülkeyi her alanda güçlü kılacağız.” mesajını verdi.

Kurtulmuş, konuşmasının ardından 23 Nisan 1920'de Meclis'e çekilen ilk bayrak önünde Birinci Büyük Millet Meclisi Özel Defteri'ni de imzaladı.

Çocukları kabul etti

Kurtulmuş, Birinci Meclis’teki törenin ardından TBMM’deki makamına geldi.

Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı Divan Salonu'nda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile çeşitli okullardan gelen öğrenci ve öğretmenleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında kabul etti.

Koltuğunu Altındağ Güneşevler Şehit Hasan Cevher Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Aysima Arslan'a sembolik olarak devreden Kurtulmuş, “Bu bayramın, çocuk bayramı olarak genişletilmesinin önemli gerekçelerinden birisi de sadece bugünü ve geçmişi hatırlayıp konuşmak değil, aynı zamanda geleceğe de güçlü şekilde hazırlanmaktır. Sizler, Türkiye'nin, dünyanın geleceğisiniz. Hepinizin büyük bir özgüvenle, büyük birikimle, iyi eğitimle, çevrenize, sevdiklerinize, millete ve vatana faydalı insanlar olarak insanlık ailesinin çok saygın birer ferdi olarak gelişmenizi temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

23 Nisan Özel Oturumu’nda yeni anayasa mesajı

Meclis’in açılışının 104. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Tören Salonu'nda kutlamaları kabul eden Kurtulmuş, daha sonra TBMM Genel Kurulu'ndaki 23 Nisan Özel Oturumu’na başkanlık etti.

Yeni anayasa mesajı veren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Şunu bir kere daha altını, üstünü çizerek ifade etmek isterim, Türkiye Büyük Millet Meclisi yasa ve anayasa yapma gücüne de salahiyetine de sahiptir. Şu anda bu Meclis halkımızın son seçimde verdiği oyların yüzde 95'inin temsil edildiği fevkalade büyük bir temsil gücüne sahiptir ve bu Meclis, eğer milletin iradesini tecelli ettirebilecek bir imkana sahip olursa anayasamızı da yapabilecek imkan ve kudrete sahiptir. Bunun için yeter ki doğru zeminde, doğru yöntemlerle tartışmayı başaralım. Doğru zemin TBMM'dir, doğru yöntemler de partilerin uzlaşıyla bulacağı yöntemlerdir. Bunları ön yargısız bir şekilde konuşarak, Türkiye'nin bundan sonraki süreçte ihtiyacı olan, gerçekten sivil, gerçekten darbenin ürünü olan fikirlerden ve gölgelerden kurtulmuş yeni bir anayasayı yapması, Türkiye'nin boynunun borcudur diye düşünüyorum. Bu çerçevede hemen 23 Nisan Haftası'ndan sonra, bu Milli Egemenlik Haftası'nı geride bıraktıktan sonra önce partilerle yapacağımız temasla bu süreci başlatmayı düşünüyoruz ve arkasından da ifade ettiğim gibi sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, hukuk camiasının, fikri olan her türlü kurum ve kuruluşun bu sürece açık ve şeffaf bir şekilde katkı vermesini temenni ediyorum."

23 Nisan resepsiyonu

Kurtulmuş, TBMM açılışının 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir resepsiyon verdi.

Meclis Tören Salonundaki resepsiyonda Kurtulmuş, eşi Sevgi Kurtulmuş ile birlikte davetlileri salonun girişinde karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı resepsiyonda, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı bakanlar, siyasi partilerin yöneticileri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları, milletvekilleri, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Türk astronot Tuva Cihangir Atasever, yabancı misyon temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli yer aldı.