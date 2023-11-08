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Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü tebrik etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü tebrik etti.

Kurtulmuş, Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İşgal altındaki topraklarını kahramanca bir mücadeleyle özgürlüğüne kavuşturan kardeş Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü tebrik ediyorum. Karabağ Zaferi, yalnızca işgal altındaki toprakları azat etmekle kalmamış, bölgede özlemini duyduğumuz kalıcı barış, istikrar ve işbirliği umutlarının yeşermesine de vesile olmuştur. Bu zafer uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

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