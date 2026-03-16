İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırıları sürüyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, ülke genelinde duyulan patlama seslerinin balistik füze ve İHA'ların imha edilmesinden kaynaklandığını duyurdu.

Yapılan resmi açıklamada, hava savunma birimlerinin ve savaş uçaklarının saldırılara karşı tam kapasiteyle teyakkuzda olduğu belirtildi. İran'ın 28 Şubat’tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üslerini hedef alan misilleme operasyonları bölgedeki askeri hareketliliği en üst seviyeye çıkardı.

Suudi Arabistan 61 İHA imha etti

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğu bölgesini hedef alan geniş kapsamlı bir hava saldırısının engellendiğini bildirdi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, gece boyunca imha edilen toplam İHA sayısının 61’e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Saldırılarda herhangi bir can kaybı veya maddi hasar meydana gelip gelmediğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.