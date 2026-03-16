İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırıları sürüyor

İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırıları sürüyor

BAE ve Suudi Arabistan, İran kaynaklı balistik füze ve insansız hava araçlarının hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, ülke genelinde duyulan patlama seslerinin balistik füze ve İHA'ların imha edilmesinden kaynaklandığını duyurdu. 

Yapılan resmi açıklamada, hava savunma birimlerinin ve savaş uçaklarının saldırılara karşı tam kapasiteyle teyakkuzda olduğu belirtildi. İran'ın 28 Şubat’tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üslerini hedef alan misilleme operasyonları bölgedeki askeri hareketliliği en üst seviyeye çıkardı.

Suudi Arabistan 61 İHA imha etti

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğu bölgesini hedef alan geniş kapsamlı bir hava saldırısının engellendiğini bildirdi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, gece boyunca imha edilen toplam İHA sayısının 61’e yükseldiği bilgisi paylaşıldı. 

Saldırılarda herhangi bir can kaybı veya maddi hasar meydana gelip gelmediğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
#Dünya / 25 Mart 2026
BM Genel Sekreteri Guterres’den kritik uyarı: “ABD-İsrail-İran savaşı kontrolden çıktı”
BM Genel Sekreteri Guterres’den kritik uyarı: “ABD-İsrail-İran savaşı kontrolden çıktı”
#Dünya / 25 Mart 2026
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
İran Kızılayı: “66 çocuk yaşamını yitirdi”
İran Kızılayı: “66 çocuk yaşamını yitirdi”
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
İran’dan ABD’ye kara harekâtı uyarısı: “Çok ağır bedel olur”
İran’dan ABD’ye kara harekâtı uyarısı: “Çok ağır bedel olur”
Gündem
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
