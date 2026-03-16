Kazakistan’da yeni anayasa referandumu: Seçmen “Evet” dedi

Kazakistan’da yeni anayasaya ilişkin ulusal referandum sonrası Avrasya Entegrasyonu Enstitüsünün verilerine göre seçmenlerin yüzde 88’i yeni anayasa için “evet” dedi. Kazakistan Merkez Seçim Komisyonunun açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre, katılım oranı yüzde 73,24 oldu. Kesin sonuçların ise 21 Mart’a kadar açıklanması bekleniyor.

Yeni anayasa taslağında öne çıkan maddeler

Yeni anayasa taslağı 96 maddeden oluşuyor ve iki meclisli parlamenter sistem yerine tek meclisli sisteme geçiş öngörüyor. Maddelere ilişkin başlıca detaylar şöyle:

İki meclisli parlamento kaldırılarak Kurultay adı altında tek meclisli bir parlamento oluşturulacak. 145 sandalyeden oluşacak Kurultay milletvekilleri, nispi temsil sistemiyle 5 yıllığına seçilecek.

Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevi yeniden oluşturulacak.

Ülkenin ulusal para birimi olan “tenge”, Anayasa düzeyinde ilk kez tanımlanacak.

Yeni anayasa, siyasi partiler ve sendikaların yabancı devletler veya uluslararası kuruluşlardan finansman almasını yasaklamaya devam edecek.

Devlet kurumları ve yerel yönetimlerde Kazakça ile Rusça resmi dil olarak kullanılacak.

Anayasa, din ve devletin ayrılığı ilkesini koruyacak. Ülkenin eğitim sistemi, dini eğitim kurumları hariç, laik karakterini sürdürecek.

Taslakta ayrıca ulusal diyalog platformu olarak Halk Konseyi oluşturulması, ölüm cezasının tamamen yasaklanması ve dijital ortam dahil olmak üzere kişisel verilerin korunmasının güvence altına alınması gibi düzenlemeler yer alıyor.

Referandumu uluslararası kuruluşlar ve yabancı basın takip etti

Seçim sürecinin şeffaflığını sağlamak amacıyla referandumu takip etmek üzere 359 uluslararası gözlemci ve 206 yabancı gazeteci görevlendirildi.

Referandumu izleyen uluslararası kuruluşlar arasında Avrupa Güvenlik ve İş birliği Teşkilatı, Bağımsız Devletler Topluluğu, Şanghay İş birliği Örgütü, Türk Devletleri Örgütü ve İslam İş birliği Teşkilatı yer aldı.