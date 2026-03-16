'Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü' davası ertelendi

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden duruşmada, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer’in dosyada vekaleti bulunmamasına rağmen avukat cübbesiyle sanık müdafi bölümüne geçmesi gerginliğe yol açtı. Mahkeme başkanının, “Bazı milletvekilleri avukat bölümünde oturuyor. Uyarılara rağmen çıkmıyorlarmış. Lütfen izleyici bölümüne geçin” ihtarının karşılık bulmaması üzerine duruşmaya ara verildi.
Savunmalar Ağaç A.Ş. çalışanlarıyla sürüyor
Duruşmanın sabahki bölümünde jandarma ekipleri salon çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Tutuklu sanık savunmalarının alındığı davada, en son Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat’ın beyanları tamamlanmıştı. Verilen aranın ardından duruşmanın, Ağaç A.Ş. çalışanı Fatih Yağcı’nın savunmasıyla devam etmesi planlanıyor.
Duruşma ertelendi
Yaşanan gelişmelerin ardından salonda düzen sağlanamadığı gerekçesiyle duruşmanın yarına ertelendiği öğrenildi.