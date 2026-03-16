İsrail ordusu, Lübnan’a kara harekatı düzenliyor

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, kara saldırısının Hizbullah'a karşı Lübnan'ın güneyindeki "tampon bölgeyi" genişletmek amacıyla başlatıldığı ileri sürüldü.

Lübnan'ın güneyinde başlatıldığı duyurulan "kilit noktalara yönelik hedefli bir kara operasyonu" için bölgeye daha önceden asker takviyesi yapıldığı belirtildi.

İsrail ordusuna bağlı 91. Tümen, cumartesi gecesi geç saatlerde Lübnan’ın güneydoğusuna saldırılar düzenlemeye başladı. Kara unsurlarından önce, bölgeye yoğun hava saldırıları ve topçu atışları gerçekleştirildi.

Öte yandan, 146. Yedek Tümen Lübnan’ın güneybatısına konuşlandırılmış durumda bulunurken, 36. Tümen ise Rab el-Talatin bölgesinde baskınlar düzenledi.

İsrail’in Lübnan’a saldırıları sürüyor: 850 ölü, 2 bin 105 yaralı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği bildirilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 15 Mart itibarıyla İsrail’in 2 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda 850 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 105 kişinin yaralandığını açıkladı. Ülke genelinde zorla yerinden edilenlerin sayısının ise 830 bini geçtiği bildirildi.