Ramazan Bayramı’nda tren seferleri artırılıyor: Toplam 8 bin 898 kişilik kapasite artışı sağlanacak

Bakan Uraloğlu yazılı açıklamasında, Ramazan Bayramı’nda artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için trenlerde yolcu kapasitesinin artırıldığını ve yüksek hızlı trenlerde ek seferler gerçekleştirileceğini belirtti.

Ramazan Bayramı’nda artan yolcu talebine cevap verebilmek amacıyla yüksek hızlı, anahat ve bölgesel trenlerde yolcu kapasitesinin artırıldığına işaret eden Uraloğlu, "Ramazan Bayramı'nda, YHT, anahat ve bölgesel trenlerimizde toplamda, 8 bin 898 kişilik kapasite artışı sağlayacağız. Hem yüksek hızlı, hem konvansiyonel tren hatlarımızda gerekli planlamaları tamamladık." ifadelerini kullandı.

YHT'ye 2 bin 898 kişilik 6 ek sefer

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda 19-22-23 Mart günlerinde ek seferler düzenleyeceklerini açıklayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

“Ankara- İstanbul arasında 3 günde karşılıklı olarak 6 ek sefer gerçekleştireceğiz. Böylece 2 bin 898 kişi daha sevdiklerine YHT konforu ile ulaşacak. Ayrıca ilave YHT seferleri, Ankara'dan saat 11.15'te, İstanbul'dan ise 17.45'te gerçekleştirilecek.”

"Demiryolunda, tatil yoğunluğuna hazırız”

İzmir Mavi Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, 6 Eylül Ekspresi, 17 Eylül Ekspresi, Ankara Ekspresi, Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni, Edirne-Halkalı Bölgesel Trenlerine vagon ilavesi yapılacağının altını çizen Uraloğlu, 19 Mart-23 Mart tarihleri arasında anaha ve bölgesel trenlere, toplam 100 vagon ilave ile 6 bin kişilik ilave koltuk kapasitesi sağlayacaklarını bildirdi.

Demir yolunun güvenli, çevreci ve konforlu yapısıyla tatil dönemlerinde de vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen ulaşım alternatiflerinden biri olduğunu belirten Uraloğlu, "Demiryolunda, tatil yoğunluğuna hazırız. Vatandaşlarımızın tatilde sevdiklerine güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmeleri için gerekli tüm planlamaları yaptık." açıklamasında bulundu.