AjansHaber Gündem Emniyetten bayram trafiği öncesi sürücülere uyarı

EGM Trafik Başkanlığı Sürüş Teknikleri Şube Müdürü Cengiz Yeğen, Ramazan Bayramı’nın okulların ara tatiliyle birleşmesi nedeniyle yollarda yoğunluk yaşanmasının beklendiğini belirterek, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

(AA)
Yeğen, araçta bulunan herkesin emniyet kemeri kullanmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

"Sürücülerin sevdiklerini riske etmemelerini tavsiye ediyorum"

Yeğen, bayramda artan kullanıcılar ve çeşitli büyüklükteki araçlar nedeniyle trafiğin en üst seviyeye çıkacağına dikkati çekti.

Bu yoğun trafikte yapılacak hatada kaza geçirmeden kurtulabilme ihtimalinin diğer zamanlara göre çok düşük olduğuna işaret eden Yeğen, şunları kaydetti:

"Sürücülerimizin en çok göz önünde bulundurması gereken faktör bu. Yollarımızın diğer zamanlara göre kapasitesi, hacmi çok yükseliyor. Sürücülerin takip mesafesini buna göre kullanmaları, geçişlerde sinyal vermeleri, yol kenarlarında zorlu durumlarda beklerken dörtlülerini yakmaları, görünürlüğü gece ve gündüz artıracağından son derece önemli. Yola çıkmadan önce uyku getirecek karbonhidrat, ayran ve benzeri bu tarz gıdalardan uzak durup sıklıkla mola verilmeli. Profesyonel bir sürücünün bile gün boyu 9 saat sürücülük yaparak bir yerden bir yere gittiğini düşünecek olursak bayram trafiğine çıkacak sürücülerin mutlak suretle uzun süre dinlendikten sonra tekrar yola çıkıp kendilerini ve sevdiklerini riske etmemelerini tavsiye ediyorum."

İstanbul'da bayramın birinci günü trafik yoğunluğu yaşanıyor
#Gündem / 20 Mart 2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Coğrafyamızdaki zorlu günleri dayanışmayla inşallah geride bırakacağız”
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
