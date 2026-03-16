Emniyetten bayram trafiği öncesi sürücülere uyarı

Yeğen, araçta bulunan herkesin emniyet kemeri kullanmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

"Sürücülerin sevdiklerini riske etmemelerini tavsiye ediyorum"

Yeğen, bayramda artan kullanıcılar ve çeşitli büyüklükteki araçlar nedeniyle trafiğin en üst seviyeye çıkacağına dikkati çekti.

Bu yoğun trafikte yapılacak hatada kaza geçirmeden kurtulabilme ihtimalinin diğer zamanlara göre çok düşük olduğuna işaret eden Yeğen, şunları kaydetti:

"Sürücülerimizin en çok göz önünde bulundurması gereken faktör bu. Yollarımızın diğer zamanlara göre kapasitesi, hacmi çok yükseliyor. Sürücülerin takip mesafesini buna göre kullanmaları, geçişlerde sinyal vermeleri, yol kenarlarında zorlu durumlarda beklerken dörtlülerini yakmaları, görünürlüğü gece ve gündüz artıracağından son derece önemli. Yola çıkmadan önce uyku getirecek karbonhidrat, ayran ve benzeri bu tarz gıdalardan uzak durup sıklıkla mola verilmeli. Profesyonel bir sürücünün bile gün boyu 9 saat sürücülük yaparak bir yerden bir yere gittiğini düşünecek olursak bayram trafiğine çıkacak sürücülerin mutlak suretle uzun süre dinlendikten sonra tekrar yola çıkıp kendilerini ve sevdiklerini riske etmemelerini tavsiye ediyorum."