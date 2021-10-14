Küresel Gazeteciler Konseyi 2. yaşını kutladı

Küresel Gazeteciler Konseyi’nin Ankara Kavaklıdere’de bulunan Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyona, siyasi partilerden yoğun katılım sağlandı.

Etkinliğe katılanlar arasında; 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti Malatya Milletvekilleri, Öznur Çalık, Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, TBMM Özel Kalem Müdürü Fikret Hayali yer aldı.

Türkiye’nin çeşitli illerinden Küresel Gazeteciler Konseyi üyesi gazetecilerin yer aldığı etkinliğe, Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim ev sahipliği yaptı.

Ajans Haber Genel Yayın Yönetmeni Erdal Güven'in de katıldığı etkinliğe çok sayıda gazeteci ve meslek kuruluşlarından da katılım sağlandı.

Konsey Başkanı Mehmet Ali Dim’in makam odasında ağırlanan konuklar Türkiye ve dünyada gazeteciliğin sorunları ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulundular.

22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, gazetecilerin ve siyasetçilerin bir araya geldiği etkinlikte siyasi kariyerinde gazetecilerle yaşadığı ilginç anlar üzerine keyifli bir sohbet sürdürdü.

Sohbetin ardından Küresel Gazeteciler Konseyi’nin ikinci yaşı şerefine pasta kesimi yapıldı. Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim, pasta kesimi esnasında Konsey üyelerine iyi dileklerini iletti.