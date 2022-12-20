"Koca Yusuf"lar yuvasına dönüyor!

İnsani yardım götürmek ve Türk vatandaşlarını tahliye etmek amacıyla Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda kalan iki A400M uçağı akşam saatlerinde yurda dönmek üzere Ukrayna'dan havalandı.

Kamuoyunda "Koca Yusuf" olarak nitelendirilen iki uçağın Türk Hava Sahası'na girdiği belirtildi.

Uçakların, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'na inmesi bekleniyor.