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"İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"

Suriye Devlet Televizyonu, İsrail'in Şam ve Halep havalimanını vurduğunu açıkladı.

Suriye Devlet Televizyonu, İsrail'in Şam ve Halep havalimanını vurduğunu açıkladı.

Reuters'ın Suriye Devlet Televizyonu'nu kaynak gösterdiği haberinde, "İsrail saldırılarla Suriye'de Şam ve Halep'te bulunan ana havalimanlarını hedef aldı" denildi.

Yerel medya kanalı Sham FM, İsrail'in saldırısının Suriye hava savunmasının saldırıya tepki olarak başlatıldığını aktardı.

SURİYE'DEN İSRAİL'DE ÇOK SAYIDA TOP ATILMIŞTI

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, "Suriye'den İsrail'e yönelik çok sayıda top atıldığı tespit edildi." denilmişti.

Açıklamada, top mermilerinin bir kısmının İsrail topraklarına ulaştığı ve açık alanlara düştüğü kaydedildi.

İsrail güçlerinin de Suriye topraklarından atışların yapıldığı kaynaklara topçu bombardımanı ve havan ateşiyle karşılık verdiği belirtilmişti.

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