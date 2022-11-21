İki haftalık Covid-19 tablosu açıklandı 

Türkiye'de 31 Ekim-13 Kasım haftasında 28 bin 808 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı, 73 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de 31 Ekim-13 Kasım haftasında 28 bin 808 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 73 kişi yaşamını yitirdi.

İki haftada iyileşen Covid hasta sayısı ise 16 bin 897 olarak açıklandı.



Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 17 milyon 005 bin 537, toplam can kaybı ise 101 bin 400 oldu.