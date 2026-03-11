AjansHaber Ekonomi Bakan Bayraktar: "Hem akaryakıtta hem doğal gazda şu anda bir sıkıntı görmüyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından enerji güvenliğine ilişkin, “Hem akaryakıtta hem doğal gazda şu anda bir sıkıntı öngörmüyoruz.” açıklamasında bulundu.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Bayraktar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Arz güvenliği konusunda bir sıkıntı bulunmadığını vurgulayan Bayraktar, "Hem akaryakıtta hem doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz şu anda ama gelişmeleri yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Brent petroldeki fiyat artışına yönelik değerlendirmesi sorulan Bayraktar, "Dünyada ciddi bir arz kesintisi endişesi ve arz kesintisi söz konusu. Bundan dolayı fiyatların yükseldiğini görüyoruz. Ümit ediyorum en kısa zamanda hem bölgedeki bu çatışma sona erer hem de dünyadaki piyasalar biraz daha normalleşir. Bunun hızlı bir şekilde olmasını istiyoruz. İnşallah öyle olur." dedi.

Bayraktar: “Akaryakıt fiyatları, savaşın seyrine bağlı olarak 60 dolar civarında öngörülüyor”

Brent petroldeki fiyat yükselişine bağlı akaryakıt fiyatlarındaki artışa yönelik yeni bir önlem alınıp alınmayacağına dair soru üzerine Bayraktar, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte çalışıyoruz. Esas itibarıyla fiyatın yükselmesi ve aşağı düşmesinde ABD Başkanı'nın açıklamaları neticesinde savaşın bitme ihtimalinin belirmesi dolayısıyla arzın normale döneceği beklentisiyle fiyatlar biraz gevşedi. Ümit ediyoruz böyle olumlu gelişmeler ve açıklamalar petrolü normal seviyelerine döndürecektir. Bu sene için özellikle yılın geri kalanında da 60 dolarlar civarında bir öngörüde bulunmuştuk ama tabii şu anda bir savaş ortamı var." dedi. 

 

"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi için ilk görüşme haftaya yapılacak
15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi için ilk görüşme haftaya yapılacak
Brent petrol fiyatları Trump'ın açıklamaları sonrası yüzde 9 geriledi
Brent petrol fiyatları Trump'ın açıklamaları sonrası yüzde 9 geriledi
TÜDKİYEB duyurdu: “Kırsalda Bereket Projesi başvuruları açılıyor”
TÜDKİYEB duyurdu: “Kırsalda Bereket Projesi başvuruları açılıyor”
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
