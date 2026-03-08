Kerem Aktürkoğlu’ndan Gazze’ye anlamlı destek

İsrail ordusunun abluka altına aldığı Gazze’de, Filistinliler iki yılı aşkın süredir bombardıman altında yaşam mücadelesi veriyor. Bölgede hayatını sürdüren siviller için her gün yeni zorluklar ortaya çıkarken, Türkiye de bu süreçte sessiz kalmadı; vatandaşlar, ünlüler, iş insanları ve siyasiler çeşitli yardım ve destek çalışmalarını sürdürüyor.

Bu dayanışmaya öncülük eden isimlerden biri de milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu oldu. Kalpten Gazze’ye Derneği aracılığıyla gerçekleştirilen iftar organizasyonunda, çadırlarda yaşayan binlerce kişi için iftar sofrası kuruldu. Dernek yetkilileri, bu sofraların aralıksız olarak devam edeceğini ve bölgedeki mağdurların yanında olmaya devam edeceklerini açıkladı.

Kerem Aktürkoğlu’nun bu jesti, sporun sadece sahada değil, insanlığa hizmette de birleştirici güç olabileceğini bir kez daha gösterdi.



