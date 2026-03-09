Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: “Ara tatiller kaldırılmayacak”

Özel bir televizyon kanalında katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Tekin, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nın aynı eğitim-öğretim dönemine denk gelmesi ve her iki bayramda da dokuzar gün tatil olması durumunda, ara tatilin takvime yerleştirilmesinin teknik olarak mümkün olmayabileceğini ifade etti.

“Eğitimin temel amacı iyi insan yetiştirmek”

Tekin, okullarda “Maarifin Kalbinde Ramazan” etkinlikleri, geleneksel oyunlar ve Filistin’e ilişkin anma programları konularında yayımlanan genelgelerin ardından gündeme gelen laiklik tartışmalarına da değindi.

Eğitimde yalnızca akademik başarı ve teknolojik gelişmelerin değil, değer eğitiminin de önemli olduğunu vurgulayan Tekin, uluslararası toplantılarda da eğitimin temel amacının “iyi insan yetiştirmek” olduğunu dile getirdiğini söyledi.

Tekin, öğrencilerin milli ve manevi değerler ile temel hak ve özgürlükler konusunda bilinçlendirilmesini önemsediklerini belirterek müfredatın bu doğrultuda düzenlendiğini ifade etti.

“Şubat ayına okullarda Türk bayraklarıyla başladık”

Tekin, "Bilhassa bu 'Terörsüz Türkiye' söylemiyle alakalı olarak, çocuklarımızın 'Terörsüz Türkiye derken ne demek istiyor ne konuşuluyor?' sorusunun cevabını verebilmeleri açısından bu yıl şubat ayında okullar başlarken Türk bayrağıyla başladık. Okullarımıza gönderdiğimiz notta da 'Bayrağın milli birlik ve beraberlik açısından, bağımsızlık, egemenlik, devlet, toplum olma açısından ne anlam ifade ettiğini anlatacak bir hafta olsun' dedik.

Genelgemizi yazarken de “Anayasamızdan ve başta 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu olmak üzere bize görevlerimizi tevdi eden yasal düzenlemelerden bahisle ne yapmak istediğimizi açıkladık." diye konuştu.

Öğretmen Fatma Nur Çelik için taziye

Bakan Tekin ayrıca, Fatma Nur Çelik’in Çekmeköy’de bir öğrencinin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin başsağlığı dileklerini iletti ve öğretmene Allah’tan rahmet diledi.