GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
AjansHaber Dünya İngiltere İçişleri Bakanı Mahmood, Londra'da Kudüs Günü yürüyüşünü yasakladı

İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, Londra polisinin bu hafta sonu yapılması planlanan Kudüs Günü yürüyüşünün İran yanlısı bir grup tarafından organize edildiği gerekçesiyle yaptığı yasaklama talebini kabul etti.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Londra Metropolitan Polis Teşkilatı Müdür Yardımcısı Ade Adelekan, yaptığı açıklamada, 15 Mart'ta Londra'da yapılması planlanan Kudüs Günü yürüyüşü ve karşı protestolarla ilgili İçişleri Bakanı Mahmood'a yasaklama yönünde talepte bulunduklarını kaydetti.

Adelekan, söz konusu eylemlerin 11 Mart-11 Nisan'da 1 ay boyunca yapılmaması yönünde karar aldıklarını da belirterek, "(Yürüyüş) İran'da ortaya çıkması ve Londra'da İran rejimini destekleyen İslami İnsan Hakları Komisyonu (IHRC) tarafından düzenlenmesi nedeniyle tartışmalı bir olaydır." ifadelerini kullandı.

Londra polisinin 2012'den beri böyle bir karar almadığını hatırlatan Adelekan, İran rejimi karşıtı ya da yanlısı eylemlere bu zamana kadar izin verildiğini aktararak, "Değerlendirmelerimize göre bu yürüyüş önemli riskler taşıyor. Katılacak çok sayıda insanı, düzenlenecek çok sayıda karşı eylemi ve gruplar arasındaki yüksek gerilimi hesaba katmak zorundayız." görüşlerini aktardı.

Adelekan, Londra polisi tarafından yapılan talebin İçişleri Bakanı Mahmood tarafından onaylandığını, karara rağmen yapılacak toplantı ve yürüyüşlerin suç sayılacağını da sözlerine ekledi.

IHRC, yasak kararına rağmen eylem yapacak

Yürüyüşü organize eden IHRC, yasak kararına tepki gösteren bir açıklama yayımlayarak Kudüs Günü etkinliğinin planlandığı gibi gerçekleştirileceğini duyurdu.

Açıklamada yürüyüş yerine İçişleri Bakanlığı önünde toplanarak eylem gerçekleştirileceği belirtilirken, yasal yollara da başvurulacağı bilgisi paylaşıldı.

#Gündem / 29 Mart 2026
#Gündem / 29 Mart 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Gündem
Gündem
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.