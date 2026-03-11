GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
Adalet Bakanı Akın Gürlek: “Mahkeme salonlarında siyasi şov yapılamaz”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yayınlama Tarihi:
Bir gazetecinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik davanın TRT'de yayınlanması çağrısını sorduğunda Bakan Gürlek, "Canlı yayınlamamız için kanun değişikliği gerekiyor. Şu anki mevzuatımızda canlı yayınlanmasına imkan yok. Ama kanun değişirse canlı yayınlanabilir" cevabını verdi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu 407 sanıklı davada yaşananları şu sözlerle değerlendirdi:

"Yargılama süreci devam ediyor. Mahkeme salonların siyaset arenası değildir, siyasi şov yapılamaz. Mahkeme salonlarında sadece yargılama yapılır, burada şahısların statüleri, görevleri önemli değildir herkes sanık statüsündedir. Hukuki olarak sanık tabiri bu nedenle kullanılır. Mahkeme salonlarında hakim, savcı hitap ederken Sanık Ekrem diye hitap eder, belediye başkanım diye hitap etmez. Bunu ayrıştırmamız lazım. Anayasamızın 138. maddesine göre mahkemeler Türk milleti adına yargılama yapar, yargılama sürecinde kimse mahkemelere telkin, talimat, emir veremez bunun altını çizmek gerekiyor. Kesinlikle burada selamlama konuşması yapmak yoktur. Usul vardır her sanığın ne zaman savunma yapacağı mahkeme heyeti tarafından belirlenmiştir. Şahıs Ekrem İmamoğlu da mahkeme tarafından belirlenen günde savunmasını yapacaktır. Onun haricinde avukatlar söz alabilirler, mahkemede usul ve tartışmalarla ilgili önce taraflara söz verebilirler. Ama burada kesinlikle selamlama konuşması yapmak mahkememize de yakışmaz, düzene de yakışmaz. Mahkemenin düzenine karar verme yetkisi heyet başkanına aittir. Mahkeme salonlarını yıpratmamamız lazım. Orada sadece yargılama yapılması gerekir, siyasi şov yapmaya müsaade edilmez. Hiçbir mahkeme bunlardan da etkilenmez, mahkeme dosyadaki delillere göre vicdani kanaat verir."

#Adalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in iddialarına yalanlama
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in iddialarına yalanlama
#Gündem / 18 Mart 2026
Bakan Gürlek, Rojin Kabaiş'in babasının tehdit iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı
Bakan Gürlek, Rojin Kabaiş'in babasının tehdit iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı
#Gündem / 12 Mart 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
Gündem
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Gündem
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.