ABD Kongre üyeleri İran’a saldırıların "hedefi, maliyeti ve olası sonuçlarını" eleştirdi

ABD'de Kongre üyeleri, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili Kongre'de gizli oturumda verilen brifing sonrası operasyonların hedefi, maliyeti ve olası sonuçlarına ilişkin yoğun eleştirilerde bulundu.

Demokrat Senatör Chris Murphy, X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını "tutarsız ve eksik" olarak tanımladı.

Murphy, "Bugün İran savaşı hakkında 2 saatlik bilgilendirme toplantısındaydım. Tüm bilgilendirme toplantıları kapalı çünkü Trump bu savaşı kamuoyu önünde savunamıyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin asıl hedefinin "İran'ın nükleer silah programını yok etmeyi içermediğini" belirten Murphy, hava saldırılarının İran'ın nükleer kapasitesini yok edemeyeceğini bildiklerini vurguladı.

Murphy, "İkinci olarak, 'rejim değişikliği'nin de listede olmadığını doğruladılar. Yani, vergi mükelleflerinin yüz milyarlarca dolarını harcayacaklar, bir sürü Amerikalının ölümüne neden olacaklar ve muhtemelen daha da Amerikan karşıtı bir rejim iktidarda kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

Demokrat Senatör Elizabeth Warren ise savaşın mali yüküne dikkati çekerek, hükümetin askeri harekat için büyük miktarlarda para harcamaya istekli göründüğünü söyledi.

Warren, "Açık olan tek şey, sağlık hizmetlerini kaybeden 15 milyon Amerikalı için para yokken, İran'ı bombalamak için günde bir milyar dolar harcanıyor." dedi.

İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
#Dünya / 25 Mart 2026
BM Genel Sekreteri Guterres’den kritik uyarı: “ABD-İsrail-İran savaşı kontrolden çıktı”
BM Genel Sekreteri Guterres’den kritik uyarı: “ABD-İsrail-İran savaşı kontrolden çıktı”
#Dünya / 25 Mart 2026
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
İran Kızılayı: “66 çocuk yaşamını yitirdi”
İran Kızılayı: “66 çocuk yaşamını yitirdi”
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
İran’dan ABD’ye kara harekâtı uyarısı: “Çok ağır bedel olur”
İran’dan ABD’ye kara harekâtı uyarısı: “Çok ağır bedel olur”
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
