ABD Kongre üyeleri İran’a saldırıların "hedefi, maliyeti ve olası sonuçlarını" eleştirdi

Demokrat Senatör Chris Murphy, X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını "tutarsız ve eksik" olarak tanımladı.

Murphy, "Bugün İran savaşı hakkında 2 saatlik bilgilendirme toplantısındaydım. Tüm bilgilendirme toplantıları kapalı çünkü Trump bu savaşı kamuoyu önünde savunamıyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin asıl hedefinin "İran'ın nükleer silah programını yok etmeyi içermediğini" belirten Murphy, hava saldırılarının İran'ın nükleer kapasitesini yok edemeyeceğini bildiklerini vurguladı.

Murphy, "İkinci olarak, 'rejim değişikliği'nin de listede olmadığını doğruladılar. Yani, vergi mükelleflerinin yüz milyarlarca dolarını harcayacaklar, bir sürü Amerikalının ölümüne neden olacaklar ve muhtemelen daha da Amerikan karşıtı bir rejim iktidarda kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

Demokrat Senatör Elizabeth Warren ise savaşın mali yüküne dikkati çekerek, hükümetin askeri harekat için büyük miktarlarda para harcamaya istekli göründüğünü söyledi.

Warren, "Açık olan tek şey, sağlık hizmetlerini kaybeden 15 milyon Amerikalı için para yokken, İran'ı bombalamak için günde bir milyar dolar harcanıyor." dedi.