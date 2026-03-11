Diyanet, 59 dildeki yayınlarıyla milyonlarca kişiye ulaşıyor

Başkanlık, şimdiye kadar farklı dillerde basılan 7,5 milyon yayını yurt dışında ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

“38 dilde Kur’an-ı Kerim mealinin basımı tamamlandı”

Başkanlığın temel misyonunun, İslam’ın temel kitabı Kur’an-ı Kerim’i farklı dillerde basıp dağıtmak olduğunu belirten Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Yabancı Dil ve Lehçelerde Yayınlar Daire Başkanı Şükrü Çetin, “Bugüne kadar 38 dilde Kur’an-ı Kerim mealinin basımını gerçekleştirdik. Halihazırda 11 farklı dile tercüme çalışmalarımız devam ediyor. Bazıları tamamlandı, bazıları basım aşamasında. Belarusça, Çerkesçe, Senegal’de konuşulan Volofça ve Etiyopya’da konuşulan Amharca hazırlık aşamasında. Asya’nın en doğusundaki bir adada bulunan Samoaca dilinde Kur’an-ı Kerim’i basarak dağıtmaya devam ediyoruz.” bilgisini paylaştı.

Çetin, dünya genelinde anadil kabul edilen dillerle tercüme faaliyetlerine başladıklarını aktararak, “İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca gibi dillerle başladık. Bunun dışında yerel diller, Türkçe’nin lehçeleri ve Kürtçe olarak yayımlarımızı gerçekleştiriyoruz.” dedi.

“Eserlerimiz sahada ciddi karşılık buluyor”

Çetin, 59 dilde 1415 farklı kitap basıldığını dile getirerek, “Dünyanın en batısından en doğusuna, en kuzeyinden en güneyine ‘Ben Müslümanım, şu kitaba ihtiyacım var’ diyen herkese yayınlarımızı ücretsiz olarak gönderiyoruz. Tercümesini yaptığımız eserlerde Başkanlığımızın bastığı yayınları önceliyoruz. Daha çok Kur’an-ı Kerim meali, temel dini değerler, Peygamber Efendimizin hadisleri, çocuk, kadın ve gençlik temalı kitapları yayımlıyoruz. Eserlerimiz sahada ciddi karşılık buluyor.” diye konuştu.

Dijitalleşme ile erişim kolaylaşıyor

Çetin, farklı dillerde yayın yapma noktasında yeni çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Dünyada artan dijitalleşmeye bağlı olarak, dünyanın herhangi bir yerinde cep telefonu olanlar Diyanetin uygulamasıyla içeriklerimize ulaşabiliyor. Başkanlığımızın ‘What is Islam’ adında bir yayın sayfası var. Bu sayfa aracılığıyla talep edenlere gümrüğü aşarak, nakliye masraflarını ortadan kaldırarak kitaplarımızı ulaştırmayı hedefliyoruz.” dedi.