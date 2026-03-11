Doç. Dr. Bal: "Türkiye'de her üç kişiden biri tansiyon hastası"

Doç. Dr. Uğur Abbas Bal, dünyada 1,3 milyardan fazla kişiyi etkileyen hipertansiyonun çoğu zaman belirti göstermeden ilerlediğini belirterek düzenli tansiyon takibinin ve doğru ölçüm yöntemlerinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

"Türkiye'de her üç kişiden biri tansiyon hastası"

Hipertansiyonun dünya genelinde yaygınlığını vurgulayan Bal, "Hipertansiyon belki de dünyada en yaygın hastalıklardan bir tanesi. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 1,3 milyardan fazla insan tansiyon hastası. Türkiye'de ise erişkinlerin yaklaşık her üç kişiden biri hipertansiyon hastası." dedi.

“Damar sertliği ve damar tıkanıklığının gelişimine zemin hazırlayabiliyor"

Hipertansiyonun çoğu zaman belirti göstermeden ilerlediğini belirten Bal, bu durumun hastalığın fark edilmesini zorlaştırdığını söyledi.

Bal, “Tansiyon genellikle belirti vermeden ilerleyen bir hastalıktır. Vücudumuzda tansiyona uyum sağlayan bir adaptasyon mekanizması bulunuyor. Tansiyon yavaş yavaş yükseldiğinde vücut buna adapte olabiliyor; ancak uzun vadede damar duvarlarında kalınlaşma ve sertleşmeye yol açıyor. Bu süreç, damar sertliği ve tıkanıklığının gelişmesine zemin hazırlayabiliyor.” diye konuştu.

Uzun süre kontrol altına alınmayan hipertansiyonun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken Bal, "Yüksek tansiyon uzun vadede damar tıkanıklıkları, inme, kalp krizi, böbrek yetmezliği ve görme bozuklukları gibi önemli sağlık problemlerine neden olabilir." ifadelerini kullandı.

“Tedavisi uzun vadeli bir süreçtir”

Hipertansiyonun kronik ve ilerleyici bir hastalık olduğunu belirten Bal, tedavinin çoğu zaman uzun süreli olduğunu vurgulayarak "Tansiyon çoğu zaman ömür boyu takip edilmesi gereken bir hastalıktır. Pek çok hasta tansiyon ilaçlarını uzun süre kullanmak zorunda kalabilir. Ancak bu durum olumsuz bir şey değildir; aksine kalp ve damar sağlığını koruyan önemli bir tedavi yaklaşımıdır." şeklinde konuştu.

Uzmanlar, hipertansiyonun erken fark edilmesi ve düzenli takip edilmesi sayesinde ciddi sağlık sorunlarının büyük ölçüde önlenebileceğini hatırlatıyor. Düzenli tansiyon ölçümü, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve hekim kontrolünde sürdürülen tedavi süreci ise hipertansiyonla mücadelede en önemli adımlar arasında yer alıyor.