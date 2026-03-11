GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
Infantino, İran'ın Dünya Kupası'na katılımını Trump ile görüştü

Infantino, İran'ın Dünya Kupası'na katılımını Trump ile görüştü

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, İran Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılımı konusunu ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Infantino, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşmeler sırasında Başkan Trump, İran Milli Takımı'nın elbette Amerika Birleşik Devletleri'ndeki turnuvaya davetli olduğunu yineledi." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Infantino, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın 93 gün sonra başlayacağını belirterek, Trump'a yapılacak organizasyon için teşekkür etti.

FIFA Başkanı, "İnsanları bir araya getirmek için FIFA Dünya Kupası gibi bir etkinliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na desteği için içtenlikle teşekkür ediyorum, çünkü bu bir kez daha futbolun dünyayı birleştirdiğini gösteriyor." dedi.

Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.