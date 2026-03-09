İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 133'e yükseldi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze’ye saldırmaya devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 7 ölü ve 17 yaralı getirildiği bildirildi

Bakanlık, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 648 kişinin öldürüldüğünü, 1728 kişinin yaralandığını, enkaz altından ise 755 cenazenin çıkarıldığını açıkladı.

İsrail'in, Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başladığı saldırılarda toplam can kaybının ise 72 bin 133'e, yaralı sayısının 171 bin 826'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu öngörülüyor.