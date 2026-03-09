AjansHaber Gündem “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” davası başladı

İstanbul'da 407 sanıklı "çıkar amaçlı suç örgütü" davası bugün Silivri'de görülmeye başlandı. Duruşmada kimlik tespiti işlemleri gerçekleştiriliyor.

(AA)
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında hazırlanan özel salonda görülen duruşma için bölgede yoğun güvenlik tedbirleri alındı. 

Jandarma ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren salon ve çevresinde geniş güvenlik çemberi oluşturdu. Duruşma alanına giriş yapmak isteyenlerin kimlik ve araç plakası kontrolleri titizlikle gerçekleştiriliyor. Silivri Kaymakamlığı tarafından alınan kararla, 31 Mart tarihine kadar kampüs çevresinde her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklandı.

Duruşma süreci ve planlama

Duruşma, usul gereği kimlik tespiti işlemleriyle başladı. Mahkeme heyetinin belirlediği protokol çerçevesinde; tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müdafiler, müştekiler ve basın mensuplarının salona alınma süreci belirli bir sıra ile yürütülüyor.

Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında yer aldığı sanıkların yargılandığı davanın, iddianame özetinin okunmasıyla ilerlemesi bekleniyor. Mahkemenin 1. heyeti, davanın takvimi kapsamında nisan ayı sonuna kadar haftanın dört günü (pazartesi, salı, çarşamba, perşembe) duruşma yapmayı planlıyor. Toplam 107'si tutuklu olmak üzere 407 sanığın yargılandığı dava, Türkiye'nin gündemini yakından ilgilendirmeye devam ediyor.

"Çıkar amaçlı suç örgütü" davasında Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas savunma yaptı
#Gündem / 18 Mart 2026
İmamoğlu davasında 6. gün: Rüşvet trafiği ve HTS kayıtları sorgulandı
İmamoğlu davasında 6. gün: Rüşvet trafiği ve HTS kayıtları sorgulandı
#Gündem / 17 Mart 2026
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
