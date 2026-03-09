“İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” davası başladı

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında hazırlanan özel salonda görülen duruşma için bölgede yoğun güvenlik tedbirleri alındı.

Jandarma ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren salon ve çevresinde geniş güvenlik çemberi oluşturdu. Duruşma alanına giriş yapmak isteyenlerin kimlik ve araç plakası kontrolleri titizlikle gerçekleştiriliyor. Silivri Kaymakamlığı tarafından alınan kararla, 31 Mart tarihine kadar kampüs çevresinde her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklandı.

Duruşma süreci ve planlama

Duruşma, usul gereği kimlik tespiti işlemleriyle başladı. Mahkeme heyetinin belirlediği protokol çerçevesinde; tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müdafiler, müştekiler ve basın mensuplarının salona alınma süreci belirli bir sıra ile yürütülüyor.

Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında yer aldığı sanıkların yargılandığı davanın, iddianame özetinin okunmasıyla ilerlemesi bekleniyor. Mahkemenin 1. heyeti, davanın takvimi kapsamında nisan ayı sonuna kadar haftanın dört günü (pazartesi, salı, çarşamba, perşembe) duruşma yapmayı planlıyor. Toplam 107'si tutuklu olmak üzere 407 sanığın yargılandığı dava, Türkiye'nin gündemini yakından ilgilendirmeye devam ediyor.