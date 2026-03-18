"Çıkar amaçlı suç örgütü" davasında Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas savunma yaptı

İBB iştiraki Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, suç örgütü davasında suçlamaları reddederek tedarik zincirinin mevzuata uygun olduğunu savundu.

Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde görülen "çıkar amaçlı suç örgütü" davasının yedinci duruşmasında, tutuklu sanık Ali Sukas ifade verdi. 

2019 yılından itibaren Ağaç AŞ bünyesinde görev yaptığını belirten Sukas, şirketin kendi döneminde kurumsallaştığını ve faaliyet alanının genişlediğini dile getirdi. Rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin savunma yapan Sukas, "Ben gözaltına alınmadan, tutuklanmadan önce, savcılığın bizden istediği bütün evrakları, dosyaları kendilerine gönderdik. İncelendi, bakıldı, herhangi bir tespit olduğuna dair şirkete herhangi bir yazı geldiği bana bildirilmedi. Herhalde bu kadar uzun süre çalışan, bu kadar yolsuzluk yapan birisi mutlaka bir dosyada bir açık vermiş olması gerekirdi. Yani bin 200 dosyanın içerisinde mutlaka rüşvet, yolsuzluk bir şey çıkardı." dedi.

Gizli tanık ve etkin pişmanlık beyanları

Savunmasında tedarikçi verilerini paylaşan Sukas, 2019 öncesinde de kurumla çalışan firmaların bulunduğunu, dolayısıyla sistematik bir rüşvet düzeninin kurulduğu iddiasının gerçekleri yansıtmadığını öne sürdü. Suçlamaların gizli tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan eski bir çalışanın beyanlarına dayandığını belirten Sukas, "Gizli tanık Gürgen'in ifadelerine baktığımda, Ağaç AŞ'deki herhangi bir yöneticinin tek başına bu kadar bilgiye sahip olması mümkün değil. Çünkü bilgilerin bir kısmı doğru, yani firma isimleri, kişi isimleri doğru, içerikler yanlış." ifadelerini kullandı.

Duruşma 23 Mart Pazartesi gününe ertelendi.

#ekrem imamoğu
#İmamoğlu Suç Örgütü Davası
İmamoğlu davasında 6. gün: Rüşvet trafiği ve HTS kayıtları sorgulandı
#Gündem / 17 Mart 2026
'Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü' davası ertelendi
#Gündem / 16 Mart 2026
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
