"Çıkar amaçlı suç örgütü" davasında Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas savunma yaptı

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde görülen "çıkar amaçlı suç örgütü" davasının yedinci duruşmasında, tutuklu sanık Ali Sukas ifade verdi.

2019 yılından itibaren Ağaç AŞ bünyesinde görev yaptığını belirten Sukas, şirketin kendi döneminde kurumsallaştığını ve faaliyet alanının genişlediğini dile getirdi. Rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin savunma yapan Sukas, "Ben gözaltına alınmadan, tutuklanmadan önce, savcılığın bizden istediği bütün evrakları, dosyaları kendilerine gönderdik. İncelendi, bakıldı, herhangi bir tespit olduğuna dair şirkete herhangi bir yazı geldiği bana bildirilmedi. Herhalde bu kadar uzun süre çalışan, bu kadar yolsuzluk yapan birisi mutlaka bir dosyada bir açık vermiş olması gerekirdi. Yani bin 200 dosyanın içerisinde mutlaka rüşvet, yolsuzluk bir şey çıkardı." dedi.

Gizli tanık ve etkin pişmanlık beyanları

Savunmasında tedarikçi verilerini paylaşan Sukas, 2019 öncesinde de kurumla çalışan firmaların bulunduğunu, dolayısıyla sistematik bir rüşvet düzeninin kurulduğu iddiasının gerçekleri yansıtmadığını öne sürdü. Suçlamaların gizli tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan eski bir çalışanın beyanlarına dayandığını belirten Sukas, "Gizli tanık Gürgen'in ifadelerine baktığımda, Ağaç AŞ'deki herhangi bir yöneticinin tek başına bu kadar bilgiye sahip olması mümkün değil. Çünkü bilgilerin bir kısmı doğru, yani firma isimleri, kişi isimleri doğru, içerikler yanlış." ifadelerini kullandı.

Duruşma 23 Mart Pazartesi gününe ertelendi.