İmamoğlu davasında 6. gün: Rüşvet trafiği ve HTS kayıtları sorgulandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 3 bin 806 sayfalık iddianame kapsamında, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 107’si tutuklu 407 sanığın yargılanmasına devam edildi. Toplam 161 milyar liralık kamu zararının konu edildiği davada İmamoğlu; rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan 2 bin 352 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Duruşma salonunda Murat Ongun, Fatih Keleş ve Resul Emrah Şahan gibi isimlerin de hazır bulunduğu görüldü.

Baz kayıtları ve rüşvet iddiaları

Duruşmanın ilerleyen saatlerinde Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Fatih Yağcı savunma yaptı. İddianamede yer alan BTK verilerine göre; şüpheliler Fatih Yağcı, Dinçer Kantar ve Ümit Polat’ın rüşvet teslimatının yapıldığı iddia edilen tarihte ortak baz verilerinin bulunduğu kaydedildi. Yağcı, "rüşvete aracılık" suçlamasını reddederek telefonundaki "peşimizi bırakmıyorlar" şeklindeki mesajların kamu kurumuna yönelik olmadığını savundu.

İş insanlarının savunmaları ve çapraz sorgu

Savunma yapan iş insanı Ali Üner, Ağaç A.Ş.’den aldığı 23 yüksek bedelli ihaleye rağmen rüşvet iddialarını kabul etmediğini belirtti. Bir diğer sanık Evren Şirolu ise ödemelerini almak için 60 bin dolar rüşvet verdiği iddiasını reddetti. Duruşmada ayrıca Ali Sukas’ın "kasası" olduğu iddia edilen Hüsnü Yüksel Tunar’ın savunması alındı.

Mahkeme heyeti, milletvekillerinin avukat sıralarına oturmaması için yeni tedbirler alırken, CHP ve DEM Parti heyetleri salona giriş için 10 kişilik liste sundu. Duruşma yarına ertelendi.



