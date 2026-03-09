FETÖ’den aranan eski komiser yardımcısı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde, FETÖ’ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen eski komiser yardımcısı H.K.’nın arandığı tespit edildi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.