GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
FETÖ'den aranan eski komiser yardımcısı yakalandı

FETÖ’den aranan eski komiser yardımcısı yakalandı

Afyonkarahisar’da, Fetullahçı Terör Örgütü’ne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan ve meslekten ihraç edilen eski bir komiser yardımcısı polis ekiplerince yakalandı.

Yayınlama Tarihi:
FETÖ’den aranan eski komiser yardımcısı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde, FETÖ’ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen eski komiser yardımcısı H.K.’nın arandığı tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#afyonkarahisar
#fetö
#komiser yardımcısı
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.