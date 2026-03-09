GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
Denizli'de 5,1 büyüklüğünde deprem

Denizli'de 5,1 büyüklüğünde deprem

Denizli'nin Buldan ilçesinde, saat 09.21'de, 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Buldan olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bakan Kurum: “Olumsuz durum olmadı”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Denizli. Buldan'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar gelen olumsuz bir durum olmamakla birlikte olası ihbarlara göre il müdürlüğü ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başlayacak." ifadelerine yer verdi.

Bakan Çiftçi: “Ekiplerimiz tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürüyor”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."

Vali Köşger: “Tarama çalışmaları başlatıldı”

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger ise yaptığı açıklamada, saat 09.21'de Buldan merkezli 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti. Kentte depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini vurgulayan Köşger, bölgede tarama çalışmaları başlattıklarını belirtti. Köşger, tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğunu söyledi.

#Denizli
#deprem
#Gündem / 26 Mart 2026
#Gündem / 13 Mart 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Gündem
Gündem
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.