Van'da 5,2 büyüklüğünde deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 08.52'de 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

"Saha taramaları devam etmektedir”

Depreme ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şunları kaydetti:

"Ağrı, Hakkari, Iğdır ve Bitlis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD, Jandarma, Emniyet ve diğer görevli personelimizin saha taramaları devam etmektedir. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda herhangi bir can kaybı ve olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

"Olumsuz bir durum bulunmamaktadır”

AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 08.52’de meydana gelen ve Van, Ağrı, Bitlis, Iğdır, Hakkari illerimizde de hissedilen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.”