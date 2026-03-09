İmamoğlu davasında gerginlik: Mahkeme salonu boşaltıldı

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "çıkar amaçlı suç örgütü" davasının ilk celsesi, mahkeme salonunda yaşanan tartışmalar nedeniyle kesintiye uğradı. Duruşmanın usule ilişkin taleplerin alındığı bölümünde, bir avukatın mahkeme dosyasına dair basınla paylaşılan bir liste hakkında soru sorması üzerine gerginlik yaşandı. İzleyici sıralarından gelen "cevap ver" şeklindeki sesler ve yaşanan tartışmaların ardından mahkeme başkanı, salonun boşaltılmasına karar vererek duruşma salonundan ayrıldı.

İmamoğlu ile heyet arasında tartışma

Duruşma öncesinde, salona getirilen Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu sanıklar, izleyiciler tarafından alkışlarla karşılanmıştı. Duruşma sırasında söz almak isteyen Ekrem İmamoğlu'nun talebi, mahkeme başkanı tarafından kabul edilmedi. Başkan, mikrofonu kapatılan İmamoğlu'na, "Ekrem Bey böyle kafanıza göre devam edemezsiniz. Böyle devam edersen çıkartırım duruşmadan." şeklinde uyarıda bulundu. İmamoğlu ise bu duruma, "Bu şekilde yargılamaya başlamanızı yanlış buluyorum." yanıtını verdi.

Mevcut durum ve yargılama süreci

Heyetin salondan ayrılmasına rağmen, izleyicilerin bir kısmı salondan ayrılmadı. Mahkeme heyeti, izleyiciler salondan çıkmadan yargılamaya devam etmeyeceğini bildirdi. Tutuklu sanıkların da salondan çıkarılma işlemleri sürerken, süreç içerisinde İmamoğlu'nun heyete yönelik tepkisi dikkat çekti.

105'i tutuklu olmak üzere toplam 407 sanığın yargılandığı davanın, nisan ayı sonuna kadar pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri olmak üzere haftanın dört günü görülmesi planlanıyor. Silivri'deki duruşma çevresinde alınan güvenlik önlemleri ise devam ediyor.

Duruşmaya ara verildi: Salon tahliye ediliyor

Mahkeme heyeti, yaşanan tartışmaların ardından duruşmaya 13.30’a kadar ara verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, duruşmanın belirlenen saatte kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.

Çelik, mahkeme düzeni çerçevesinde salonda yalnızca aileler ve milletvekillerinin kalacağını, diğer izleyiciler, partililer ve kurum temsilcilerinin ise duruşma salonundan çıkartılacağını ifade etti.

Duruşma arasında heyetle görüşme

Duruşmaya verilen arada CHP heyeti ile mahkeme heyeti arasında bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmeye ilişkin bilgi veren CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, mahkeme heyetiyle temas kurduklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Mahkeme başladığından itibaren alkış ve görüntü alma konusundaki hassasiyeti heyete ilettik. Heyete bu konuda bilgi verdik."

Duruşma kaldığı yerden devam ediyor: "Reddi hakim" talebi

Aranın ardından duruşma, sanıkların tekrar salona alınmasıyla kaldığı yerden devam etti. Tutuklu sanıkların ardından salona giren Ekrem İmamoğlu alkışlarla karşılanırken, izleyicilerin slogan atmadığı gözlemlendi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, izleyicilere savunmanın avukatlar tarafından yürütüleceğini belirterek, ses ve görüntü konusunda kurallara uyulması yönünde tekrar uyarıda bulundu. Mahkeme heyetinin salona gelmesiyle yeniden başlayan duruşmada, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Hasan Fehmi Demir söz alarak "reddi hakim" talebinde bulunduklarını açıkladı.

Mahkemeden "reddi hakim" ve "tefrik" taleplerine ret

Mahkeme heyeti, sunulan "reddi hakim" ve "tefrik" taleplerini davayı uzatma gerekçesiyle reddetti. Kararın ardından söz alan Ekrem İmamoğlu, heyete hitaben, "Siz örgüt lideri denen kişiye söz hakkı vermiyorsanız siz buraya yargılamaya gelmediniz demektir. Siz buradan kaçarak gidersiniz." şeklinde konuştu. İmamoğlu'nun konuşması sırasında parmak sallaması üzerine araya giren Mahkeme savcısı, "Ekrem İmamoğlu haddini bil!" diyerek tepkisini gösterdi. Salon içerisinde yaşanan bu sözlü tartışma, duruşmanın seyrinde gergin anların yaşanmasına neden oldu.