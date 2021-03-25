"Hedefimiz her yıl 300 bin konutun dönüşümü"

2021 yılı olağan iller bankası genel kurulunda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın atık su aarıtma tesisleri, millet bahçeleri, sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni bir yol haritası ile yola koyulduklarını ifade eden bakan kurum belediyelerle birlikte ortak çalışmalar yürütüleceğini söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın mahalle ve köy ölçeğinde yapılacak her projeye destek vereceği ifade edildi. 2023'e giden yolda şehirlerin 'marka şehirler haline getirmenin bakanlığın hedeflerinden olduğuna dikkat çekildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasından önemli satır başları:

"Kentsel dönüşüm kapsamında 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Malatya'da 26 bin elazığ da 5 bin konutu tamamlarken toplamda 10 bin konutun teslimini yapıyoruz."

İzmir depremine değinerek güvenli konutların önemine değinen Bakan Kurum 1 yıl içinde İzmir'de yapılacak olan konutların yapılacağını ifade etti.

Her yıl 300 bin, toplamda 500 bin konutun dönüşünü tamamlamanın bakanlılğın hedefleri doğrultusunda olduğuna dikkat çekildi.

"Şehir içinde kalan eski sanayi alanları"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şehir içinde kalan ulaşım ve hareket alanını sınırlayan eski sanayi alanlarının şehir dışına taşıyacak projelerin hayata geçeceğine değindi. 6 şehirdeki eski sanayi alanının şehrin dışına taşındığını, 26 adet sanayi alanında ise çalışmaların devam ettiği duyruldu.

İklim değişikliğine değinen Bakan Kurum iklim değişikliğini aza indirecek çalışmaları sürdürüldüğünü söyledi.

"Tarım Köy Projesi"

Köyde yaşayan vatandaşların kalkınmasını amaçlayan Tarım Köy Projesi ile 45 köyde 7 bin konutun teslimi tamamlanırken, Ahır Projesi ile Ağrı'da 550 milyon bedelinde çalışmaya imza atıldı. Projeyle şehre; 341 ahır, 3 veteriner binası, 25 bin baş ırklı tesis fabrika kazandırılacak. Bölgede istihdam artarken süt entegre sistemiyle Ağrı tarım merkezi haline getirilecek.

Olağan iller bankası genel kurulunda konuşan Çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum, yatay mimari esaslı konut çalışmalarını sürdürecek 1 milyon konut üretilirken 80 bin konutun teslim edildiğini söyledi.