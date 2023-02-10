Hatay'da 4 ve 7 yaşındaki iki çocuk enkazdan 109 saat sonra kurtarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak'tan bölgeye giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Hatay'da çalışmalara destek veriyor.

Ekipler, yıkılan bir binanın enkazında iki kız çocuğunun yaşadığını tespit etti.

Enkazdaki yerleri belirlenen, akraba oldukları ve aynı ismi taşıdıkları öğrenilen 4 ve 7 yaşındaki Sobhiya isimli Suriyeli çocuklar, 109 saat sonra bulundukları yerden sağ çıkarıldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen çocuklar, hastaneye kaldırıldı.