Fransız ordusu tatbikat sırasında yangın çıkardı
Fransız ordusu tatbikat sırasında çıkardığı yangın bin 800 hektarlık alanı kül etti.
Avrupa'nın en büyük askeri eğitim alanlarından birinde yangın çıktı. Alevler 3 günde kontrol altına alındı.
Haftasonu çıkan yangına Fransız ordusu yol açtı. Canjuers askeri bölgesindeki tatbikatta top atışları sırasında ormanlık alan alevler içinde kaldı. 3 günde söndürülen yangın bin 800 hektar alanı küle çevirdi.
Önlem almadan topçu atışları yapan Fransız ordusu eleştirilerin hedefine yerleşti.
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